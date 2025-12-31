Серия взрывов прогремела в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Общественное».

Спустя 20 минут в украинской столице объявили отбой воздушной тревоги. До этого сирены звучали не только в Киеве, но также в Киевской и Черниговской областях, согласно данным оперативной карты министерства цифровой трансформации Украины.

До этого серия взрывов прогремела в Одессе на фоне массированной атаки российских «Гераней». ВС России ударила беспилотниками по энергообъектам, на месте одного из прилетов возник пожар, а ряд районов города остался без света, воды и тепла.

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что «Герани» уже летят к Одесской, Черниговской и Днепропетровской областям.

Ранее ударные беспилотники атаковали Одесскую область. В порту Ильича сдетонировал БПЛА и начался мощный пожар.