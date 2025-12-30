Мощный взрыв прогремел в Одесской области

Взрыв прогремел в Одесской области во время работы сирены воздушной тревоги. На месте детонации в небо поднялся огромный столб дыма. Об этом сообщило городское издание «Думская» .

По данным авторов публикации, в регионе начался налет ударных беспилотников. Точное место взрыва авторы не уточнили.

Городские паблики отметили, что беспилотник взорвался в порту Ильича на территории Большой Одессы. На месте детонации начался мощный пожар, который охватил большую площадь.

Официальные власти и экстренные службы пока не прокомментировали пламя в порту.

Это второй налет беспилотников на гавань Одессы за вторник, 30 декабря. Глава военно-гражданской администрации области Олег Кипер заявил, что прилетевшие утром дроны поразили пустые резервуары для хранения масла на одном из промышленных предприятий региона, а также повредили портовую инфраструктуру в Одесском районе.

Военный корреспондент Александр Коц назвал целями ударов по портовой и транспортной инфраструктуры Одесской области отрезание материковой части Украины от Черного моря. Он пояснил, что это необходимые меры для предотвращения новых атак ВСУ на российские нефтяные танкеры.