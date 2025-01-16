Серия взрывов прогремела в городе Котовск Тамбовской области

Серия взрывов прогремела в городе Котовск в Тамбовской области, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«По предварительным данным, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать», — уточнил канал.

По словам очевидцев, они услышали от четырех от восьми взрывов в небе над городом, начиная с 00:40 по московскому времени.

По предварительной информации, система ПВО сработала над городом. Кроме того, в самом селе также были слышны взрывы.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее российское Минобороны заявило, что ВС РФ отслеживают обстановку, поэтому любые провокации киевского режима без ответа не останутся. В ведомстве также сообщили о нанесении группового удара по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины.

До этого в Санкт-Петербурге власти запретили публиковать фотографии и видеозаписи с работой средств ПВО до конца 2025 года.