В Санкт-Петербурге запретили публиковать кадры работы системы ПВО. Постановление губернатора города Александра Беглова опубликовали на портале правовых актов .

Публикацию фотографий и видеозаписей работы средств противовоздушной обороны запретили до конца текущего года.

В Петербурге также продлили ограничение на запуск беспилотников. Делать это позволили только органам власти, оборонщикам, а также сотрудникам киноиндустрии.

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге ранее признал превосходство российской ПВО над американскими ракетами. Он заявил, что разрешение наносить удары ATACMS по территории России, которое администрация президента США Джо Байдена дала украинским военным, обернулось полным провалом и стало унизительным фиаско».