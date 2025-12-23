Серия мощных взрывов прогремела в Ровно и Бурштыне

Несколько взрывов прозвучало ночью в Ровно и городе Бурштын Ивано-Франковской области. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Звуки взрывов раздались в окрестностях Харькова и Киеве. В столице республики сработала система противовоздушной обороны.

О прилетах также рассказали жители Сумской области. По их словам, в регионе возникли перебои со светом.

Ночью ВС России ударили беспилотниками по военным объектам в Одессе. В результате повреждения получила портовая инфраструктура.

Военкор Юрий Котенок отметил, что пострадали порядка 30 грузовых автомобилей, находившихся на территории логистического узла. Он не исключил, что через порт осуществляли доставку военных грузов под видом гражданских.

По информации Times of Ukraine, российские войска также выпустили ракеты «Калибр». Две группы снарядов полетели на Черкасскую область.