«Ракеты с самолетов уже над Украиной»: в Киеве и областях завыли сирены

В Киеве и других регионах Украины объявили опасность из-за «Калибров» и дронов

В Киевской и других областях Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает Times of Ukraine.

«Угроза БПЛА в Киеве и областях, где объявлена тревога», — уточнили авторы канала.

По последним данным паблика, ВС России выпустили ракеты «Калибр» по военным объектам.

«Ракеты с самолетов уже над Украиной: к нам прилетели сразу две группы. Курс — на Черкасскую область», — уточняет Times of Ukraine.

Информацию о работе ПВО над Киевом подтвердил украинский телеканал «Общественное». Также он сообщил о взрывах в Ровно, Харькове и Бурштыне.

Ранее об ударах по инфраструктурным объектам в районе порта «Южный» в Одесской области заявил военный корреспондент Юрий Котенок. Он рассказал, что в результате атаки получили повреждения 30 грузовых машин, находившихся на территории логистического узла. Военкор допустил, что через порт осуществлялась перевозка военных грузов под видом гражданских поставок.