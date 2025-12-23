Военкор рассказал о значении ударов ВС РФ по порту «Южный» в Одесской области

В Одесской области в районе порта «Южный» зафиксировали удары по инфраструктурным объектам компании Allseeds Black Sea, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его данным, повреждения получили в том числе около 30 грузовых автомобилей, находившихся на территории логистического узла.

Как отмечается, реакция на произошедшее украинских лиц, близких к властям, была сопоставима с откликом на удары по военным объектам. Это Котенок связал с тем, что портовая и сопутствующая логистическая инфраструктура Одесской области до последнего времени продолжала функционировать практически в штатном режиме, обеспечивая как экспортно-импортные операции, так и транзит грузов.

По его утверждению, через морские порты региона также могла осуществляться доставка военных грузов под видом гражданских поставок, что повышало их значение для украинской стороны. В результате ударов риски для судоходства и логистики в этом районе, по его оценке, выросли.

Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил о повреждении в Одесской области объекта энергетики.