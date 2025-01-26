Американский лидер Дональд Трамп не должен менять свою позицию по Украине. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Политик считает, что республиканцу следует преодолеть давление со стороны либеральной общественности.

«Если Трамп в итоге пойдет за либерал-глобалистами в украинском вопросе, следующий президент США отменит его решение о признании только двух полов», — заявил Пушков.

По его мнению, «одно с другим тесно связано».

Ранее Трамп подписал указ о признании в США только двух полов: мужского и женского. По словам Пушкова, в своей инаугурационной речи республиканец нанес чудовищный удар по всем ценностям либеральной элиты в Европе.