Массированные налеты беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область во время проведения ПМЭФ стали доказательством того, что команда украинского лидера Владимира Зеленского — зарвавшаяся нацистская шпана. Такую оценку дал председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин .

Он напомнил, что еще совсем недавно глава киевского режима провел очередную церемонии почести и возвеличивания «отцов» украинского национал-шовинизма.

«Режим Зеленского под фанфары потерявшей разум и осторожность Европы ведет Украину и всех ее граждан к трагедии. Таких горе-политиков надо побеждать, вести с ними переговоры бесполезно», — подчеркнул Карасин.

В ночь на субботу, 6 июня, в воздушном пространстве Ленинградской области дежурные средства противовоздушной обороны сбили 141 беспилотник. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, обломки летательных аппаратов упали в Волосовском, Ломоносовском и Лужском районах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в результате налета украинских беспилотников легкие ранения получили три человека. Врачи отпустили пострадавших домой после оказания медицинской помощи,.