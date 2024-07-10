Родственники очередного погибшего на Украине наемника из Колумбии попросили власти страны помочь с репатриацией его тела. Об этом сообщила радиостанция LaFM .

Алекс Падилья Гусман был профессиональным военным из города Монтерия. Он отправился на заработки на Украину с двоюродным братом. Доход наемника составлял около 3,7 тысячи долларов в месяц.

«Родственники обратились к национальному правительству за поддержкой, чтобы начать процесс репатриации тела для христианского захоронения на родине», — заявили авторы материала.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко накануне сообщил о ликвидации в районе Стельмаховки иностранного наемника, который сражался на стороне ВСУ. Боевик получил тяжелое ранение в результате российского удара.

Бойцы ВС России в ночь на 9 июля ликвидировали до 40 военных при атаке на украинскую базу «Запорожская Сечь». Бригада была причастна к ударам по Донецку.