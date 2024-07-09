Иностранный наемник умер у Стельмаховки, не дождавшись эвакуации

Иностранного наемника, сражавшегося на стороне ВСУ, ликвидировали на Сватовском участке фронта в районе населенного пункта Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Англоговорящий боевик был тяжело ранен в результате удара ВС России. По словам Марочко, военный в течение получаса выходил в эфир на открытых радиочастотах и просил эвакуировать его. Но не дождался помощи и скончался.

«В результате аэроразведки места положения иностранца, которое он выдал, выйдя на открытых частотах, была подтверждена его ликвидация», — уточнил Марочко.

Рядом нашли еще два тела. На скончавшихся была форменная одежда украинских военных.

Ранее в Минобороны России рассказали, что иностранные наемники в рядах ВСУ кричат в радиоэфире о потерях и просят срочной эвакуации раненных в ходе боев. При этом украинские военные не всегда следят за чистотой эфира и могут даже использовать мобильную связь. В результате российская разведка перехватывает такие разговоры и вычисляет позиции противника.