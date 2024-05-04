Семья бывшего спецназовца Ульмана опровергла информацию о его смерти в зоне СВО | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 13:26 Семья бывшего спецназовца Ульмана опровергла информацию о его смерти в зоне СВО Семья экс-капитана ГРУ Ульмана опровергла данные о его гибели в зоне СВО РИА «Новости»

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Семья бывшего командира группы спецназа Главного разведывательного управления капитана Эдуарда Ульмана отрицает его участие в военной спецоперации и гибель на фронте. Об этом «Коммерсанту» рассказала заместитель председателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова.

«Я разговаривала по телефону с супругой капитана Ульмана. Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО», — сообщила она.

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Она подчеркнула, что журналисты публикуют непроверенные сведения. Капитан Ульман погиб еще в 2007 году.

«Ничего другого они заявить не могут», — добавила Коробенкова.

Ранее появилась информация, что Эдуард Ульман, осужденный на 14 лет колонии за убийства мирных жителей в Чечне в 2002 году, якобы погиб в зоне спецоперации. Спецназовца заочно осудили в 2007 году, но он исчез перед вынесением приговора. Капитан ГРУ считал обвинение незаконным — уверял, что выполнял приказ.