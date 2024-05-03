Осужденный за убийства в Чечне спецназовец погиб в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 18:22 Осужденный за убийства в Чечне спецназовец погиб в зоне спецоперации Осужденный за убийства в ЧР офицер ГРУ Ульман погиб в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360 в

Бывший командир группы спецназа ГРУ Эдуард Ульман, осужденный на 14 лет колонии за убийства мирных жителей в Чечне в 2002 году, погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщило издание «Новая Бурятия», сославшись на занимавшегося делом Ульмана экс-главу союза военнослужащих «Защита» Сергея Семанчука.

Спецназовец исчез перед вынесением приговора. Его заочно осудили в 2007 году. Капитан ГРУ утверждал, что выполнял приказ, и считал обвинение незаконным.

Реклама

Известно, что на СВО он сражался на стороне России. Обстоятельства смерти военного не раскрываются.

Группа военнослужащих расстреляла шестерых мирных жителей Чечни в январе 2002 года. Присяжные два раза оправдали их, но оба раза вердикт отменила Военная коллегия Верховного суда РФ.