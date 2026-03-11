Семьи участников СВО посетили фармацевтическую компанию в Балашихе

Экскурсия на предприятие «Ретиноиды» состоялась в рамках мероприятий, приуроченных к весеннему празднику. Гостями стали жены и вдовы военнослужащих, а также волонтеры округа.

Директор компании Константин Ноздрин рассказал, что день открытых дверей организовали специально для участниц Женского форума. Гости осмотрели производственные цеха, узнали, как создаются лекарственные препараты, и познакомились с работой предприятия.

Также для посетительниц провели экскурсию в музей, посвященный истории фармацевтической промышленности в России. Встреча завершилась чаепитием, где участницы смогли пообщаться и поделиться впечатлениями.

Мероприятие организовали при поддержке руководителя регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председателя городской Общественной палаты Елены Жаровой и партии «Единая Россия».