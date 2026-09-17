Семьи из России и Украины воссоединились благодаря гуманитарной акции

БелТА: 18 человек воссоединились со своими родными из России и Украины

На белорусско-украинской границе провели очередную гуманитарную акцию по воссоединению семей. Через пункт пропуска «Новая Гута» к родственникам отправились 18 человек, сообщило БелТА .

На пограничном пункте организовали беспрепятственный переход для граждан, которые направлялись к родственникам по другую сторону границы. Из России на Украину выехали 15 человек. Еще трое граждан отправились с Украины в Россию.

Большинство участников гуманитарной акции составили пенсионеры и маломобильные люди. Белоруссия уже неоднократно предоставляла коридор для безопасного проезда и воссоединения с близкими граждан обоих государств.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова отмечала, что приоритетным остается также возвращение разлученных родителей и детей, находящихся в России, на Украине и других странах. Каждый подобный случай рассматривается отдельно — с учетом обстоятельств, правовых оснований и интересов ребенка.