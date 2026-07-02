Львова-Белова рассказала о возвращении в российские семьи 30 детей

С начала проведения специальной военной операции к родителям в Россию вернулись 30 детей. Об этом на встрече с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова .

Она подчеркнула, что работа по воссоединению разлученных родителей и детей в России, на Украине и третьих странах остается самым важным вопросом. Каждый случай рассматривается индивидуально, учитываются обстоятельства, правовые основания и интересы ребенка.

«Всего с начала СВО при нашем содействии 30 детей из 22 семей вернулись к своим близким в России. Еще 141 ребенок из 114 семей воссоединился с родными на территории Украины и третьих стран. В подавляющем числе случаев — при непосредственном участии МККК», — заявила Львова-Белова.

Международный комитет Красного Креста, добавила омбудсмен, организует трансферы, гуманитарные коридоры и проживание родителей, которые ждут возвращения своих детей.

Львова-Белова обратила внимание, что попросила Сполярич оказать помощь российским родителям в возвращении детей, которые оказались в странах Евросоюза.

В середине июня уполномоченный по правам ребенка заявила, что из-за регулярных атак со стороны украинских боевиков процесс передачи четырех детей семьям на Украину приостановили. Для воссоединения уже есть все необходимые документы, но рисковать жизнями детей во время транзита никто не готов.