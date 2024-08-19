Семьи из приграничья Курской области начали получать сертификаты на жилье

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов/Telegram

Семьям, переехавшим из приграничных районов Курской области, выдали первые 194 сертификата на приобретение жилья. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, для этих целей из федерального бюджета выделили субсидию размером 1,8 миллиарда рублей. В ближайшее время власти выдадут еще свыше двух тысяч таких сертификатов. Он заверил, что застройщики в регионе готовы содействовать. При необходимости регион обратится в правительство России за новыми ассигнованиями.

Ранее в МЧС рассказали, как мошенники от имени ведомства рассылают письма, в которых сообщают якобы об эвакуации в регионе.

Глава Кореневского района Марина Дегтярева предупредила жителей, что обстановка пока остается сложной, поэтому эвакуированным стоит набраться терпения и ждать официального разрешения вернуться в дома.

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Зачем Запад на самом деле посылает своих журналистов в Курскую область?

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