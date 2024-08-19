Семьи из приграничья Курской области начали получать сертификаты на жилье
Семьям, переехавшим из приграничных районов Курской области, выдали первые 194 сертификата на приобретение жилья. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
По его словам, для этих целей из федерального бюджета выделили субсидию размером 1,8 миллиарда рублей. В ближайшее время власти выдадут еще свыше двух тысяч таких сертификатов. Он заверил, что застройщики в регионе готовы содействовать. При необходимости регион обратится в правительство России за новыми ассигнованиями.
Ранее в МЧС рассказали, как мошенники от имени ведомства рассылают письма, в которых сообщают якобы об эвакуации в регионе.
Глава Кореневского района Марина Дегтярева предупредила жителей, что обстановка пока остается сложной, поэтому эвакуированным стоит набраться терпения и ждать официального разрешения вернуться в дома.