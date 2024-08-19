МЧС назвало фейковой интернет-рассылку об эвакуации в Курской области

Злоумышленники продолжили рассылать жителям Курской области фальшивые письма об эвакуации от лица МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Недостоверные оповещения приходят курянам с фейковых электронных адресов, маскирующихся под официальные службы. В ведомстве призвали доверять только подтвержденным контактам и аккаунтам, которые есть на официальном сайте МЧС.

«Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену», — указали в пресс-службе.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что целью ВСУ в Курской области была курчатовская атомная станция. Командование планировало захватить как можно больше территорий и зайти в Курск, чтобы потом начать торговаться с Россией, отметил он. Алаудинов подчеркнул, что ВС России отбили атаки и держат ситуацию под контролем.