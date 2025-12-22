Семьи бойцов СВО в Мытищах поздравили с наступающими праздниками

Местные предприниматели совместно с отделом поддержки военнослужащих и их семей администрации Мытищ подготовили для детей визит Деда Мороза со Снегурочкой. Сказочные персонажи подарили семьям подарки, а вместе с ними — и новогоднее настроение.

Гейдар и Владислав по зову сердца два года назад начали помогать военнослужащим. Они собирают адресные посылки, продуктовые наборы, подарки к праздникам. Вместе с сотрудниками своих предприятий в этом году они организовали поздравления для семей без вести пропавших бойцов и подготовили подарки от Деда Мороза и Снегурочки для каждого ребенка.

Сказочные герои навестили ребят, пообщались с ними и дали наставления на будущий год. Заключительной частью каждой встречи стало вручение подарков.

Поддержка семей бойцов спецоперации очень важна, особенно в предпраздничное время.