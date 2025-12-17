Семьи бойцов СВО посетили экскурсию на электротехническом заводе в Запрудне

В Московской области активно развивают проект «Промышленный туризм». В рамках этой инициативы семьи участников специальной военной операции посетили экскурсию на предприятие «Электромаш» в рабочем поселке Запрудня.

Компания выпускает электроизоляционные материалы и кабельно-проводниковую продукцию.

Гостей в рамках экскурсии сопровождали руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Талдомском округе Антон Киселев и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Сергей Черторижский.

Посетители смогли детально осмотреть цеха, своими глазами увидели технологические процессы, а также узнали об истории, перспективах и планах развития предприятия, которое является одним из ключевых в регионе.

Важной частью визита стала личная встреча родственников бойцов с руководством компании, в ходе которой стороны обсудили открытые вакансии.

Напомним, правительство Подмосковья первым предложило проводить подобные экскурсии для участников спецоперации, реализуя проект агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

Региональные предприятия с готовностью поддержали идею.