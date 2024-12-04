Семеро военнослужащих отдельной президентской бригады украинской армии сдались в плен в поселке Великая Новоселка в ДНР. Об этом сообщил ТАСС.
По словам корреспондента агентства, они сложили оружие, увидев на своих позициях российских военных.
В конце ноября член Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что российские военные взяли под контроль все линии снабжения ВСУ и транспортные коридоры в этом населенном пункте, затем начали вытеснять противника с позиций в черте поселка.
Тем временем командир взвода батальона украинских войск «Волки да Винчи» Дмитрий Деркач предположил, что российские военные в ближайшее время освободят всю территорию ДНР и продолжат продвижение уже по Днепропетровской области.
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Семеро бойцов президентской бригады ВСУ сдались в плен в ДНР
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