Российские военные взяли под контроль линии снабжения украинской армии в поселке Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подтвердил, что в восточной части населенного пункта продолжаются бои. По его словам, ВС России вытесняют противника с их позиций.

«Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии», — подчеркнул Рогов.

В случае продвижения российские войска также установят контроль над линиями снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.

Ранее командир взвода украинского батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач предположил, что ВС России до зимы освободят всю территорию Донецкой Народной Республики. После этого российские военные начнут продвигаться в Днепропетровскую область Украины, добавил он.