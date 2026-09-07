Семье погибшей от атаки дрона ВСУ на Севастополь девочки окажут поддержку

Власти Севастополя окажут поддержку семье 15-летней девочки, погибшей в результате удара украинского беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

«Это невосполнимая утрата. Семье окажем необходимую поддержку», — написал он.

Ранее в понедельник Развожаев сообщил об атаке БПЛА на Севастополь. Ранения также получили три человека, среди них 16-летний парень и 18-летняя девушка. Еще один мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Губернатор уточнял, что ВСУ начинили атаковавший город БПЛА металлическими элементами и взрывчаткой. На месте взрыва пиротехники обнаружили сотни мелких поражающих элементов.

Днем ранее жертвой налета БПЛА на Белгородскую область стал один человек, еще двое получили ранения. Беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Большетроицкое.