Ребенок погиб после атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев сообщил о гибели ребенка при атаке ВСУ на Севастополь

Девочка 2011 года рождения погибла после атаки ВСУ на Севастополь. Ребенок получил ранения и скончался в машине скорой помощи, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Приношу соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата. Семье окажем поддержку», — написал глава Севастополя.

По его словам, еще три человека пострадали. Мужчина получил тяжелые ранения и находится в коме, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор добавил, что 18-летняя девушка и ее 16-летний брат также получили травмы. Их доставили в детскую больницу, где медики оказали пострадавшим помощь. После осмотра молодых людей отпустили домой.

По предварительным данным, боевики снарядили беспилотник металлическими элементами и взрывчатым веществом. Пиротехники обнаружили на месте сотни поражающих элементов.

Ранее в Севастополе простились простился с пиротехниками, погибшими при разминировании после атаки ВСУ.