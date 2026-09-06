В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Беспилотники атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского округа, погиб мужчина.
В селе Большетроицкое дрон ударил по коммерческому объекту, ранило двоих мирных жителей. Женщине осколок попал в область виска, мужчине в голень, бедро и плечо.
Пострадавшим оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Также в области в результате действий украинских военных получили повреждения несколько домов, автомобили, коммерческие и инфраструктурные объекты. Один дом в поселке Октябрьский Белгородского округа полностью разрушен.
Ранее ВСУ дважды за день ударили по рынку в Энергодаре. По меньшей мере шесть человек ранены.