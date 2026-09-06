В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил региональный оперштаб .

Беспилотники атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского округа, погиб мужчина.

В селе Большетроицкое дрон ударил по коммерческому объекту, ранило двоих мирных жителей. Женщине осколок попал в область виска, мужчине в голень, бедро и плечо.

Пострадавшим оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Также в области в результате действий украинских военных получили повреждения несколько домов, автомобили, коммерческие и инфраструктурные объекты. Один дом в поселке Октябрьский Белгородского округа полностью разрушен.

Ранее ВСУ дважды за день ударили по рынку в Энергодаре. По меньшей мере шесть человек ранены.