Россия вернула семь жителей Курской области, удерживаемых на Украине

На территорию России вернули семь жителей Курской области, незаконно удерживаемых на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом жителей Курской области, которых доставят домой», — заявили в ведомстве.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала, они стали последними жителями региона, оставшимися в плену боевиков ВСУ.

Россия также вернула с подконтрольной украинской территории 175 бойцов, киевскому режиму передали такое же число военнопленных. Посредником выступили представители ОАЭ.

Сейчас военные размещены в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем их привезут на родину для реабилитации и лечения в учреждениях Минобороны.

В четверг российская передала Украине 1000 тел военных в обмен на 41 погибшего.