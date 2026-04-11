Всех жителей Курской области вернули из украинского плена
Россия вернула семь жителей Курской области, удерживаемых на Украине
На территорию России вернули семь жителей Курской области, незаконно удерживаемых на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом жителей Курской области, которых доставят домой», — заявили в ведомстве.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала, они стали последними жителями региона, оставшимися в плену боевиков ВСУ.
Россия также вернула с подконтрольной украинской территории 175 бойцов, киевскому режиму передали такое же число военнопленных. Посредником выступили представители ОАЭ.
Сейчас военные размещены в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем их привезут на родину для реабилитации и лечения в учреждениях Минобороны.
В четверг российская передала Украине 1000 тел военных в обмен на 41 погибшего.