Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки дронов

Власти Таганрога ввели по всему городу режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских дронов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

Муниципальные службы начнут устанавливать нанесенный дронами ущерб уже утром в среду, 2 апреля. Из многоэтажного дома на улице Чайкиной эвакуировали 85 человек — один из дронов попал в него.

Однако, как добавил Слюсарь, от коммуникаций многоэтажку не отключали. По предварительной оценке, несущие конструкции здания не пострадали. Жильцам разрешат вернуться в квартиры после того, как помещения обследуют саперы.

Еще один беспилотник завис на дереве рядом с другим домом. Он не сдетонировал. Третий БПЛА упал во дворе дома, неподалеку от центра города. Здесь начался пожар, его удалось оперативно ликвидировать.

Как сообщил Слюсарь, к медикам обратились два человека. Они получили ожоги и порезы, пострадавшим оказывают помощь. Никто не погиб, у поврежденных домов власти выставили оцепление. В распоряжении 360.ru ранее появилось видео последствий атаки дронов ВСУ на Таганрог.