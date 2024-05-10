Семь населенных пунктов Херсонской области оказались под огнем ВСУ 9 Мая | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 12:44 Семь населенных пунктов Херсонской области оказались под огнем ВСУ 9 Мая В День Победы ВСУ 38 раз ударили по населенным пунктам Херсонской области РИА «Новости»

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ВСУ 9 Мая обстреляли семь населенных пунктов в Херсонской области, заявил РИА «Новости» знакомый с ситуацией источник. По его данным, в общей сложности противник нанес 38 артиллерийских ударов.

«Преступный киевский режим 9 мая 2024 года продолжил свои террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области», — подчеркнул собеседник агентства.

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По его информации, пока было светло, ВСУ ударили из артиллерии по населенным пунктам 18 раз. С наступлением ночи зафиксировали еще 20 прилетов.

Под огнем, по словам источника, оказались Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Новая Каховка, Царское, Каховка и Пролетарка.

Накануне, 9 мая, украинские военные также несколько раз атаковали курский поселок Теткино. При обстреле во второй половине дня погибла местная жительница. Еще одна женщина пострадала.