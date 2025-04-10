Семь месяцев без хлеба. Пенсионерка рассказала о жизни в оккупации ВСУ
Пожилая жительница Мартыновки похудела почти на 30 кг в период оккупации ВСУ
Пожилая жительница курского села Мартыновка провела под украинской оккупацией более семи месяцев. Пенсионерка рассказала РИА «Новости», что похудела на 30 килограммов без хлеба.
По словам женщины, российские военные эвакуировали ее в марте. На момент вторжения украинских боевиков в курское приграничье она весила чуть больше 90 килограммов.
«А сейчас уже сравнивала, было 69. Настолько похудела. Никто ничего, даже буханки хлеба, корки хлеба, я его не ела… Даже грамма не ела», — рассказала собеседница агентства.
Сейчас пенсионерка находится в одном из пунктов временного размещения, но сильно переживает из-за оставленных дома кошек.
Ранее следователи возбудили уголовное дело против польских наемников, расстрелявших мирного жителя Курской области.
До этого в Генпрокуратуре России сообщили, что суды рассмотрели 40 уголовных дел в отношении 79 боевиков ВСУ и иностранных наемников, вторгнувшихся в Курскую область. Всех приговорили к лишению свободы, начиная от 13 лет колонии и до пожизненного.