Пожилая жительница Мартыновки похудела почти на 30 кг в период оккупации ВСУ

Пожилая жительница курского села Мартыновка провела под украинской оккупацией более семи месяцев. Пенсионерка рассказала РИА «Новости» , что похудела на 30 килограммов без хлеба.

По словам женщины, российские военные эвакуировали ее в марте. На момент вторжения украинских боевиков в курское приграничье она весила чуть больше 90 килограммов.

«А сейчас уже сравнивала, было 69. Настолько похудела. Никто ничего, даже буханки хлеба, корки хлеба, я его не ела… Даже грамма не ела», — рассказала собеседница агентства.

Сейчас пенсионерка находится в одном из пунктов временного размещения, но сильно переживает из-за оставленных дома кошек.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против польских наемников, расстрелявших мирного жителя Курской области.

До этого в Генпрокуратуре России сообщили, что суды рассмотрели 40 уголовных дел в отношении 79 боевиков ВСУ и иностранных наемников, вторгнувшихся в Курскую область. Всех приговорили к лишению свободы, начиная от 13 лет колонии и до пожизненного.