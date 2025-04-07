Следователи возбудили дело о теракте по факту убийства польскими наемниками мирного жителя в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

Жительница села Плехово рассказала следователям, что польские наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, убили ее родственника. Боевики расстреляли их.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части третьей статьи 205 УК России (террористический акт)», — сказала Петренко.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося и назначили ряд экспертиз. Причастных к убийству установят и привлекут к ответственности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ замалчивают зверства ВСУ. По его словам, они не готовы писать правду даже о самых чудовищных действиях националистов.