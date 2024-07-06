Семь дронов ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 21:15 по 23:20 по московскому времени пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — отметили в ведомстве.

Ранее украинские боевики нанесли удары сразу по трем селам Грайворонского городского округа. В результате сброса боеприпаса на частный дом ранения получила семья из трех человек.

Днем 3 июля житель села Безымено в Белгородской области попал в больницу с минно-взрывной травмой при атаке ВСУ. Под артиллерийский обстрел также попало село Мокрая Орловка.