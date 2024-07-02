Мужчина пострадал при атаке ВСУ на белгородское село

Мужчина получил минно-взрывную травму при атаке ВСУ на село Безымено в Белгородской области. Сейчас медики оказывают ему помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате атаки беспилотника ранен мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением запястья самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.
В дальнейшем его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Также Гладков сообщил, что под артиллерийским обстрелом оказалось село Мокрая Орловка. В результате на территории частного дома выбило окна и посекло забор.