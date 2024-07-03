Три человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: семья пострадала после обстрела ВСУ в Белгородской области

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики обстреляли три села Грайворонского городского округа. В результате сброса боеприпаса с беспилотника на частный дом пострадала семья из трех человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшие в селе Новостроевка-Вторая самостоятельно обратились за помощью в больницу. У них диагностировали контузию и различные осколочные ранения рук и ног. После оказания первой медицинской помощи их доставили в больницы Белгорода.

В результате обстрела села Мокрая Орловка в двух домах посекло крыши и заборы. В селе Дроновка повредило линию электроснабжения, жители села временно остались без света.

Днем 3 июля житель села Безымено в Белгородской области получил минно-взрывную травму при атаке ВСУ. Также Гладков сообщал, что под артиллерийский обстрел попало село Мокрая Орловка.

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