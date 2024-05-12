Семь человек пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 12:14 Семь человек пострадали при обрушении части жилого дома в Белгороде РИА «Новости»: при обрушении подъезда дома в Белгороде пострадали семь человек Настоящий Гладков / Telegram

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В результате обрушения части жилого многоэтажного дома в Белгороде пострадали семь человек. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

«Попадание произошло в третий подъезд дома, он полностью обрушен. Пострадали семь человек, идет эвакуация жителей», — заявил он.

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ подвергли Белгород массированному обстрелу. В одном из жилых домов на улице Щорса в результате попадания обрушился весь подъезд.

Telegram-канал Mash заявлял, что погибли как минимум трое человек, под завалами могут оставаться люди. Подробная информация уточняется. По сведениям Telegram-канала «112», число погибших достигло пяти человек.

Ранее в Сети появилось видео, предварительно, момента прилета по дому в Белгороде. На кадрах видно, что снаряд попал в здание на уровне второго этажа.