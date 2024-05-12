Минимум три человека погибли после попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 11:53 Минимум три человека погибли после попадания снаряда ВСУ в многоэтажку в Белгороде Mash: ВСУ атаковали многоэтажный дом в Белгороде, погибли три человека

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Украинские военные днем в воскресенье, 12 мая, атаковали многоэтажный дом в Белгороде, погибли как минимум три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала «112», жертвами ЧП стали пять человек, еще как минимум 20 человек могут находиться под завалами.

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Пострадавших минимум 10, в результате удара обрушился подъезд. Спасатели эвакуируют остальных жителей из-за угрозы полного разрушения дома. По информации Telegram-канала Shot, речь идет о доме по улице Щорса.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял в Telegram-канале, что после попадания снаряда дом обрушился с десятого по первый этаж. Он выехал на место происшествия и пообещал предоставить позднее детали ЧП.