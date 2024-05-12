Момент прилета снаряда и обрушения в многоэтажке в Белгороде попал на видео | 360°

Важное 12 мая 2024, 12:11 Момент прилета снаряда и обрушения в многоэтажке в Белгороде попал на видео

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Момент удара по жилому дому на улице Щорса в Белгороде успели снять на видео. Предположительно, прилет был на уровне второго этажа.

В результате обстрела в здании произошло обрушение одного подъезда — с 10-го по первый этаж. Эти данные подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В городе и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Под завалами дома могут находиться люди. Точной информации о том, сколько человек нужно извлечь из-под обломков, пока нет.

Shot сообщил, что спасатели уже достали семерых. По информации источника канала, четыре человека погибли, 16 жильцов пострадали. Несколько из них в тяжелом состоянии.