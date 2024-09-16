Семь человек получили ранения при утреннем обстреле Белгорода

В результате обстрела Белгорода утром 16 сентября пострадали семь мирных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Официальной информации о пострадавших не поступало.

Украинские боевики по городу из реактивной системы залпового огня Vampire. В городе прозвучала серия взрывов. Один из снарядов попал по парковке, после чего там начался пожар. Известно минимум о трех сгоревших машинах.

Также, как сообщил Telegram-канал Shot, еще один прилет зафиксировали по жилому дому. Снаряд попал в квартиру на 15-м этаже. В доме частично выбило окна и разрушило балконы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в понедельник, 16 сентября, объявлял о ракетной опасности. Он призвал людей отправиться в укрытия. После включения сирены, по его словам, раздались взрывы. Гладков подтвердил информацию о прилетах по парковке и жилым домам.