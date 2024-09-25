Раненный при атаке дрона ВСУ под Белгородом мужчина скончался

Пострадавший при атаке дрона ВСУ в Белгородском районе мужчина умер в больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков

«Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но, несмотря на все предпринятые меры, спасти его не удалось», — написал глава региона.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, его смерть — «наше общее, огромное горе, которое никогда и ничем не восполнить».

Автомобиль с мужчиной украинский дрон атаковал 22 сентября. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями ног и проникающим ранением брюшной полости.

Ранее дрон ВСУ рухнул на склад лесоматериалов в промышленной зоне в Таганроге. Загорелись несколько павильонов и магазин с красками. Информация о пострадавших не поступала.