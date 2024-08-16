Село Сергеевка в ДНР перешло под контроль российских войск

Российские военные в ходе боев освободили село Сергеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что это третий освобожденный за неделю населенный пункт силами группировки войск «Центр». Ранее бойцы взяли под контроль села Лисичное и Ивановка.

В ходе боевых действий российские военные нанесли поражение четырем механизированным, пехотной и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также бригаде территориальной обороны. Кроме того, они отразили 20 контратак противника.

Общие потери украинских войск в период с 10 по 16 августа на этом участке проведения специальной военной операции составили до 3195 человек личного состава, четыре танка, включая два Abrams, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.

О взятии под контроль российскими войсками сел Лисичное и Ивановка Минобороны сообщило 12 и 15 августа. Тогда же в ведомстве объявили, что российские войска продвинулись в городских кварталах Красногоровки, приступили к зачисткам населенных пунктов Сергеевка, Макеевка, Киров, Артемов и Желанное.