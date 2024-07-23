ВС России ударили по месту дислокации западных наемников и инструкторов в зоне СВО

Российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» атаковали пункт временной дислокации иностранных инструкторов и наемников в Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным оборонного ведомства, ВС России уничтожили около 50 инструкторов из западных стран в населенном пункте Деркачи. Удар по пункту дислокации попал на видео.

За день до этого войска поразили в зоне проведения спецоперации ценную технику ВСУ. Они ликвидировали самоходную артиллерийскую установку M120K Rak польского производства, а также и колесный транспортер Rosomak.

Российские расчеты «Искандер-М» 22 июля также ударили по ангару с РСЗО HIMARS в населенном пункте Новопетровка Николаевской области. Военные уничтожили пусковую установку и военнослужащих, которые занимались ее обслуживанием, сообщили в Минобороны.