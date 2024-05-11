Ракетную опасность объявили утром 11 мая в Белгороде | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 08:55 Ракетную опасность объявили утром 11 мая в Белгороде Гладков заявил о ракетной опасности в Белгороде утром 11 мая РИА «Новости»

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Утром 11 мая в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — призвал он местных жителей.

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Тех, кто находится на улице, Гладков попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Объявление о ракетной опасности он опубликовал в 08:41, в 08:50 ее отменили.

Минувшей ночью над регионом сбили 21 реактивный снаряд Vampire и девять дронов. Еще семь беспилотников сбили над территориями Волгоградской и Курской областей, сообщали в Минобороны.