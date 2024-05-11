Более 20 реактивных снарядов сбили над Белгородской областью за ночь | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 07:16 Более 20 реактивных снарядов сбили над Белгородской областью за ночь Минобороны: силы ПВО сбили 21 снаряд РСЗО и 9 БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

Читать 360 в

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 21 реактивный снаряд RM-70 Vampire и девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные силы ПВО уничтожили девять беспилотников и 21 снаряд из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью», — заявили в пресс-службе.

Реклама

В Минобороны добавили, что еще семь беспилотников сбили над территориями Волгоградской и Курской областей

Вечером в пятницу, 10 мая, Минобороны сообщало об уничтожении 17 реактивных снарядов РСЗО Vampire, беспилотника и пяти управляемых авиационных бомб над территорией Белгородской области.

В четверг, 9 мая, над Мариуполем в Донецкой Народной Республике сбили ракету западного производства. Обломки упали в центре города, о пострадавших не сообщалось.