Под контроль российских войск перешло село Белая Гора на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Населенный пункт освободили в результате успешного наступления подразделений Южной группировки войск. Потери ВСУ в зоне ее действия составили до 165 военнослужащих и танк.
Западные СМИ констатировали, что в июне российские военные освободили большее количество территорий, чем в целом с начала 2025 года. Аналитики связали такие успехи с массовым и эффективным применением крылатых ракет, авиации, беспилотников и превосходством в живой силе. Подразделения украинской армии на этом фоне становятся все более небоеспособными.
Ранее стало известно, что ВС России близки к созданию огневого мешка для ВСУ в Купянске. Всего в окружение рискуют попасть более пяти тысяч украинских националистов.
«Это была бойня». Врачи Газы насчитали 32 убитых около центра гуманитарной помощи
Итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье
Село Белая Гора освободили в ДНР
Концерт и викторина ко Дню авиации ВМФ прошли в парке имени Величко в Химках
Иран и «евротройка» проведут переговоры
Штормовое предупреждение объявили в Гонконге из-за приближения урагана
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте