Под контроль российских войск перешло село Белая Гора на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт освободили в результате успешного наступления подразделений Южной группировки войск. Потери ВСУ в зоне ее действия составили до 165 военнослужащих и танк.

Западные СМИ констатировали, что в июне российские военные освободили большее количество территорий, чем в целом с начала 2025 года. Аналитики связали такие успехи с массовым и эффективным применением крылатых ракет, авиации, беспилотников и превосходством в живой силе. Подразделения украинской армии на этом фоне становятся все более небоеспособными.

Ранее стало известно, что ВС России близки к созданию огневого мешка для ВСУ в Купянске. Всего в окружение рискуют попасть более пяти тысяч украинских националистов.