Mash: ВС России создают огневой мешок для ВСУ в Купянске

В Харьковской области складывается третий по счету огневой мешок для украинских военных — на этот раз в Купянске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, российские войска близки к блокированию снабжения группировки ВСУ в этом районе, что приведет к окружению 5000 украинских боевиков.

Оборону Купянска держат четыре украинские бригады: 112-я и 114-я территориальной обороны, а также 14-я и 43-я механизированные бригады. Их поддерживает 429-й беспилотный полк.

Российские подразделения 7-й мотострелковой бригады наступают с севера на трассу Н-26, по которой идет снабжение украинских войск. Когда ВС России возьмут дорогу под огневой контроль, Купянск окажется в оперативном окружении.

С юга от населенного пункта Кругловка наступают бойцы 347-го мотострелкового полка при поддержке 26-го танкового полка. Одновременно с запада, со стороны села Кисловка, ведут бои 352-й и 272-й полки.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили Зеленую Долину в ДНР. Село расположено в северной части от Красного Лимана, недалеко от ЛНР.