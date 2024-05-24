По Новой Таволжане выпустили 25 снарядов из РСЗО
Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку из РСЗО, пострадали 11 домов
ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка 25 снарядов из РСЗО, в результате пострадали 11 частных домов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Населенный пункт, подвергшийся обстрелу, расположен в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто из мирных жителей не получил травмы.
«На четырех улицах села в 11 частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы», — подчеркнул глава региона.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Обход территории продолжается, добавил Гладков, пояснив, что данные по разрушениям еще уточняется.
В 12:15 на всей территории Белгородской области запустили сирену ракетной опасности. Губернатор призвал жителей к осторожности и напомнил о правилах безопасности при обстрелах при нахождении на улице и в помещении.