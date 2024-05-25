Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ в двух областях

Силы ПВО ночью сбили три дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника в течение прошлой ночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что один беспилотник перехватили в Курской области и два — в Белгородской.

«Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных над территорией Белгородской области и один БПЛ над территорией Курской области», — отметили в Минобороны.

Днем ранее в ведомстве сообщили о ликвидации трех тактических ракет ATACMS и двух беспилотников над территорией Крыма. Кроме того, в Черном море уничтожили три безэкипажные катера ВМС Украины.

В пятницу националисты выпустили 25 снарядов из РСЗО по селу Новая Таволжанка в белгородской области, повреждения получили 11 частных домов. Глава регион Вячеслав Гладков отмечал, что местные жители не пострадали.