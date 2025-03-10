WSJ: Россия использует лошадей и ослов для транспортировки припасов и солдат

Российская армия в зоне СВО начала применять секретное средство, восхитившее противника. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal .

«Ослы и лошади оказались секретными бойцами в рядах армии России. Русские очень изобретательны», — заявили авторы материала.

Журналисты добавили, что животные помогают бойцам избежать обнаружения со стороны беспилотников. Такой подход демонстрирует, насколько эффективно традиционные методы применяются в современных технологичных военных конфликтах, подчеркнули они.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что российские военные будут продолжать наращивать ударные темпы освобождения территорий в Курской области до полного выдворения украинских националистов.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал детали операции переброски личного состава в тыл ВСУ через газопровод в Судже.