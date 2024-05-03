Спецоперация 03 мая 2024, 20:19 Секрет успеха России на Украине раскрыли на Западе IP: Россия побеждает на Украине благодаря долгосрочной стратегии Путина Пресс-служба Кремля

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Россия одерживает победы над Западом в украинском конфликте благодаря долгосрочной стратегии президента Владимира Путина. Об этом в материале для издания Internationale Politik написали журналисты Жозеф Девек и Мишель Дюкло.

«Путин думает о долгосрочной перспективе. <…> Европейцы же <…> по-прежнему полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Украины», — указали западные обозреватели.

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Авторы материала отметили, что Европа не имеет стратегии, а на события на Украине реагирует пассивно и постфактум. США скоро не смогут в одиночку удовлетворять запросы Киева, особенно когда откроются новые вооруженные конфликты, например, на Тайване. Тогда Украина сможет рассчитывать только на Европу, подытожили журналисты.

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