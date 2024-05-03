Спецоперация 03 мая 2024, 19:01 «Вирус Зеленского». Рогов поставил Макрону необычный диагноз Рогов: сознание президента Франции Макрона поразил «вирус Зеленского» РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон стал проявлять в отношении России человеконенавистничество и агрессивное поведение. Об этом РИА «Новости» заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он иронично отметил, что сознание французского лидера поразил «вирус» украинского президента Владимира Зеленского.

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«Макрону, видимо, не дает покоя история успеха Зеленского, как можно непопулярному главе действующего режима остаться у власти и не проводить выборы», — указал Рогов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета предположил, что глава Франции пытается вступить с Россией в открытый конфликт ради сохранения своей власти в стране. По мнению Рогова, Макрон стремится навязать французам страх и ненависть ко всему русскому.

Ранее французский президент указал на возможность отправки войск на Украину в том случае, если ВС России «прорвутся через линию фронта». Он напомнил, что Франция в прошлом вводила войска в Африку.