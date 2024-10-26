Сдаться или погибнуть. У засевших в Курской области боевиков ВСУ только два пути

Дандыкин: ВСУ в окружении в Курской области могут сдаться или погибнуть

Президент России Владимир Путин, пожалуй, впервые подробно рассказал о ситуации в Курской области. Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с 360.ru отметил, что особое внимание глава государства уделил северной части региона — той территории, на которой пока находятся украинские формирования.

«В окружении порядка двух тысяч человек — это остатки трех бригад, в плачевном состоянии, по сути, без связи. И наши сейчас практически приступили к уничтожению этой группировки», — сказал он.

Дандыкин отметил, что у ВСУ сейчас два пути — либо сдаться, либо быть уничтоженными. Их пытаются деблокировать с украинской стороны границы, но безуспешно.

Никакой военной логики в действиях боевиков, по словам собеседника 360.ru, нет. Вся суть того, что происходит по указанию Владимира Зеленского, — оставаться на курской земле до окончания выборов в США.

«Почему они думают, что будет все по-другому, сказать трудно. Но в оставшиеся дни будут стараться кидать в топку, на уничтожение, новые резервы, в том числе и достаточно подготовленные, которых у них крайне мало», — предположил Дандыкин.

Ценой подобной авантюры для ВСУ, по его словам, станет продвижение ВС России на других направлениях в зоне спецоперации.

«Это известные города, которые мы в скором времени освободим. И подходим к Курахову. И далее совсем близко граница ДНР с Днепропетровской областью», — уточнил собеседник 360.ru.

Из-за дождей, которые могут пойти в ближайшее время, добавил Дандыкин, вести боевые действия будет непросто не только Украине, но и российским войскам. Но все закончится одним — уничтожением противника на курской земле.

«И дальше, на мой взгляд, надо создавать санитарные зоны в Сумской области. Как будет, я не могу сказать, но думаю, что так произойдет», — заключил он.